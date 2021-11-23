В Белом доме заявили о неготовности анонсировать встречу Путина и Байдена
Джен Псаки отметила, что дипломатия на высоком уровне является приоритетом американского президента.
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Белый дом пока не имеет возможности объявить о скорой встрече президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Журналисты поинтересовались у неё, когда состоятся переговоры двух лидеров, на что она заявила, что "пока нет информации о запланированной встрече или контактах".
"Хотя, конечно, дипломатия на высоком уровне является приоритетом президента", — уточнила Джен Псаки, напомнив о недавнем онлайн-саммите Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина.
Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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