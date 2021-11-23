В Белом доме заявили о неготовности анонсировать встречу Путина и Байдена

Белый дом пока не имеет возможности объявить о скорой встрече президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Журналисты поинтересовались у неё, когда состоятся переговоры двух лидеров, на что она заявила, что "пока нет информации о запланированной встрече или контактах".