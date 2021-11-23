Названы 10 признаков, по которым легко вычислить алкоголика
А также есть два вопроса, ответив на которые можно самостоятельно диагностировать у себя степень тяги к спиртному.
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Семья, работа и полное внешнее благополучие действующего или, иначе, функционирующего алкоголика могут обычных людей вокруг него сбить с толку. Ведь это человек с зависимостью от спиртного, способный справляться с повседневными задачами. Таких часто бывает трудно отличить — многие из них хорошо скрывают свое состояние, иногда даже сами не отдавая себе отчёта в том, что у них вообще есть проблема с горячительными напитками.
Портал medikforum.ru собрал десять внешних признаков, по которым можно отличить алкоголика:
- Частый запах алкоголя. Бороться с запахом выпивки невероятно трудно — никакие жвачки, пастилки или драже не заглушат его.
- Отсутствие контроля. Контролировать частоту и количество выпивки алкоголик не станет.
- Прятки с алкоголем. Будет стараться спрятать спиртное от близких — часто в совсем неподходящих для того местах.
- Алкоголь как вознаграждение. Выпивка как механизм расслабления после работы — яркий признак действующего алкоголика.
- Раздражителен, если не выпил.
- Спиртное круглые сутки. Будет искать возможность избежать неприятных ощущений любой ценой.
- Не видит границы в выпивке.
- Не похож на себя. Может изменяться характер — спонтанность и непредсказуемость не всегда хороши. Хуже, когда в человеке пробуждается агрессия.
- Ему не нужна компания.
- Потеря памяти. Алкоголик с трудом помнит случившееся вчера.
Эксперты отмечают, что можно диагностировать алкоголизм самостоятельно. Надо для начала ответить себе на два вопроса. Но есть нюанс — отвечать надо честно. Если на оба вопроса вы ответили "нет" — то следует обратиться к врачу.
- Можете ли вы контролировать количество потребляемого алкоголя?
- Если совсем бросить пить — сможете ли воздерживаться от спиртного?
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