Названы 10 признаков, по которым легко вычислить алкоголика

Семья, работа и полное внешнее благополучие действующего или, иначе, функционирующего алкоголика могут обычных людей вокруг него сбить с толку. Ведь это человек с зависимостью от спиртного, способный справляться с повседневными задачами. Таких часто бывает трудно отличить — многие из них хорошо скрывают свое состояние, иногда даже сами не отдавая себе отчёта в том, что у них вообще есть проблема с горячительными напитками.

Портал medikforum.ru собрал десять внешних признаков, по которым можно отличить алкоголика: Частый запах алкоголя. Бороться с запахом выпивки невероятно трудно — никакие жвачки, пастилки или драже не заглушат его. Отсутствие контроля. Контролировать частоту и количество выпивки алкоголик не станет. Прятки с алкоголем. Будет стараться спрятать спиртное от близких — часто в совсем неподходящих для того местах. Алкоголь как вознаграждение. Выпивка как механизм расслабления после работы — яркий признак действующего алкоголика. Раздражителен, если не выпил. Спиртное круглые сутки. Будет искать возможность избежать неприятных ощущений любой ценой. Не видит границы в выпивке. Не похож на себя. Может изменяться характер — спонтанность и непредсказуемость не всегда хороши. Хуже, когда в человеке пробуждается агрессия. Ему не нужна компания. Потеря памяти. Алкоголик с трудом помнит случившееся вчера.

Эксперты отмечают, что можно диагностировать алкоголизм самостоятельно. Надо для начала ответить себе на два вопроса. Но есть нюанс — отвечать надо честно. Если на оба вопроса вы ответили "нет" — то следует обратиться к врачу. Можете ли вы контролировать количество потребляемого алкоголя? Если совсем бросить пить — сможете ли воздерживаться от спиртного?