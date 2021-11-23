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Названы 10 признаков, по которым легко вычислить алкоголика

А также есть два вопроса, ответив на которые можно самостоятельно диагностировать у себя степень тяги к спиртному.

23 ноября, 00:27

Фото © Pexels

Семья, работа и полное внешнее благополучие действующего или, иначе, функционирующего алкоголика могут обычных людей вокруг него сбить с толку. Ведь это человек с зависимостью от спиртного, способный справляться с повседневными задачами. Таких часто бывает трудно отличить — многие из них хорошо скрывают свое состояние, иногда даже сами не отдавая себе отчёта в том, что у них вообще есть проблема с горячительными напитками.

Портал medikforum.ru собрал десять внешних признаков, по которым можно отличить алкоголика:

  1. Частый запах алкоголя. Бороться с запахом выпивки невероятно трудно — никакие жвачки, пастилки или драже не заглушат его.
  2. Отсутствие контроля. Контролировать частоту и количество выпивки алкоголик не станет.
  3. Прятки с алкоголем. Будет стараться спрятать спиртное от близких — часто в совсем неподходящих для того местах.
  4. Алкоголь как вознаграждение. Выпивка как механизм расслабления после работы — яркий признак действующего алкоголика.
  5. Раздражителен, если не выпил.
  6. Спиртное круглые сутки. Будет искать возможность избежать неприятных ощущений любой ценой.
  7. Не видит границы в выпивке.
  8. Не похож на себя. Может изменяться характер — спонтанность и непредсказуемость не всегда хороши. Хуже, когда в человеке пробуждается агрессия.
  9. Ему не нужна компания.
  10. Потеря памяти. Алкоголик с трудом помнит случившееся вчера.

Эксперты отмечают, что можно диагностировать алкоголизм самостоятельно. Надо для начала ответить себе на два вопроса. Но есть нюанс — отвечать надо честно. Если на оба вопроса вы ответили "нет" — то следует обратиться к врачу.

  1. Можете ли вы контролировать количество потребляемого алкоголя?
  2. Если совсем бросить пить — сможете ли воздерживаться от спиртного?
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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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