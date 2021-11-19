Что стало с первым солистом группы "На-На", который спивается, забросив музыку

Когда-то девушки сходили по нему с ума, а песням подпевала вся страна. Однако сейчас здоровье первого солиста группы "На-На" Валерия Юрина под угрозой, а его близкие бьют тревогу. Лучший друг певца Андрей Назаров рассказал, что 54-летний артист буквально погибает и его нужно спасать. Дело в том, что уже почти год Валерий сильно пьёт, позабыв про всех и забросив музыку.

Отправной точкой мы считаем мой день рождения, декабрь прошлого года. И весь этот год Валерка не просыхает. Пьёт каждый божий день, без разбора, всё, что горит. Он забросил творчество, хотя играл на гитаре, пел и выступал с концертами всю свою жизнь. <...> Вся беда в том, что он себя алкоголиком не считает. Год он живёт как полубомж, не работает нигде, пьёт всё, что несут в его квартиру собутыльники. Может, хоть прочитает о себе и поймёт, как далеко всё это зашло? Мы молчать больше не можем, Валера. Если ты это видишь, остановись. Ты нам нужен! Андрей Назаров

Летом 2021 года появлялась информация, что он попал в реанимацию из-за оторвавшегося тромба. Однако никто до конца не знал, что происходит с артистом на самом деле. По словам возлюбленной Валерия, певицы Натальи Штерн, врачи тогда вытащили музыканта с того света. Они запретили ему пить, предупредив, что второй оторвавшийся тромб может привести к летальному исходу. Юрин, казалось, прислушался к мнению медиков и даже пообещал избраннице завязать с алкоголем. Но через три дня после выписки сорвался снова — после смерти приятеля.

Внешне Валерий изменился до неузнаваемости: обрюзгшее лицо, заплывшие глаза, всклокоченные волосы. Близкие пытались повлиять на певца, но их усилия оставались тщетны. В итоге от него отвернулись сын от первого брака, родной брат и коллеги, пишет kp.ru. Рядом остались лишь друг Андрей Назаров и Наталья Штерн, которые тоже почти потеряли надежду.