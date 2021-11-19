Пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова впала в кому
Врачи диагностировали у неё множественные ожоги и отравление дымом.
Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара в собственной квартире в Москве, впала в кому. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Медики оценивают состояние Хлебниковой как крайне тяжёлое. Артистка находится в в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Как писал Лайф, у Марины Хлебниковой диагностированы сильные ожоги, также она успела надышаться едким дымом.
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