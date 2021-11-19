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"В скорую, сюда!": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отправлена в НИИ им. Склифосовского

По предварительным данным, у певицы сильные ожоги, также она успела надышаться едким дымом.

18 ноября, 21:13

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова отправлена в НИИ им. Склифосовского. Видео © SHOT

Российская певица Марина Хлебникова, которая сильно пострадала в результате пожара в её столичной квартире, доставлена в тяжёлом состоянии в НИИ им. Склифосовского. У неё сильные ожоги и отравление дымом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Лайф ранее сообщал, что в квартире на улице Ратной горели вещи на площади 10 квадратных метров. В больницу кроме певицы попал ещё один человек. Сама она оказалась на искусственной вентиляции лёгких.

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

А ранее Марина Хлебникова признавалась, что неизлечимо больна. Из-за болезни, которую артистка так и не назвала, она сильно постарела и сбросила вес.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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