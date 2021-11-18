Премьер Греции предложил выдавать сертификат о вакцинации только после трёх прививок

Цифровой европейский сертификат о вакцинации следует признавать действительным только в том случае, если по прошествии шести месяцев с момента вакцинации в нём указывается третья прививка. С такой инициативой выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время телеобращения к гражданам.

"В моём письме президенту Европейской комиссии я предлагаю, чтобы цифровой европейский сертификат был действителен только в том случае, если в нём указывается третья прививка после шести месяцев. Для того чтобы избежать трещин в стене иммунитета, которая уже построена на нашем континенте", — сказал премьер Греции.

Это, по мнению Мицотакиса, позволит справиться с четвёртой волной коронавируса в Европе.