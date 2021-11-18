Премьер Греции предложил выдавать сертификат о вакцинации только после трёх прививок
По его мнению, эта мера позволит справиться с четвёртой волной пандемии коронавируса на территории Евросоюза.
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Цифровой европейский сертификат о вакцинации следует признавать действительным только в том случае, если по прошествии шести месяцев с момента вакцинации в нём указывается третья прививка. С такой инициативой выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время телеобращения к гражданам.
"В моём письме президенту Европейской комиссии я предлагаю, чтобы цифровой европейский сертификат был действителен только в том случае, если в нём указывается третья прививка после шести месяцев. Для того чтобы избежать трещин в стене иммунитета, которая уже построена на нашем континенте", — сказал премьер Греции.
Это, по мнению Мицотакиса, позволит справиться с четвёртой волной коронавируса в Европе.
А ранее Лайф рассказывал, что в РФПИ ждут взаимного с ЕС признания ковид-сертификатов в 2022 году. Сейчас из-за вспышки инфекции в Европе некоторые страны вообще могут закрыться для путешественников, предупредил Кирилл Дмитриев.
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