Путин наградил больше двух десятков медиков из нескольких регионов

За большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин наградил 25 медиков из семи регионов РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, почётные грамоты получило четыре медика из Ярославской, Томской и Рязанской областей. Благодарности же объявлены 20 сотрудникам медучреждений из Смоленской, Томской, Белгородской, Владимирской, Рязанской областей и Москвы.

Врачу из Смоленской области объявлена благодарность президента "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции".