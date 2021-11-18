Путин наградил больше двух десятков медиков из нескольких регионов
Это не первый раз, когда государство особо отмечает заслуги некоторых врачей в борьбе с пандемией коронавируса.
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За большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин наградил 25 медиков из семи регионов РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, почётные грамоты получило четыре медика из Ярославской, Томской и Рязанской областей. Благодарности же объявлены 20 сотрудникам медучреждений из Смоленской, Томской, Белгородской, Владимирской, Рязанской областей и Москвы.
Врачу из Смоленской области объявлена благодарность президента "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции".
Лайф рассказывал, что Путин уже награждал медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Орденов Пирогова были удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов — как врачи, так и медсёстры.
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