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Путин наградил больше двух десятков медиков из нескольких регионов

Это не первый раз, когда государство особо отмечает заслуги некоторых врачей в борьбе с пандемией коронавируса.

18 ноября, 19:58

Фото © kremlin.ru

За большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин наградил 25 медиков из семи регионов РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, почётные грамоты получило четыре медика из Ярославской, Томской и Рязанской областей. Благодарности же объявлены 20 сотрудникам медучреждений из Смоленской, Томской, Белгородской, Владимирской, Рязанской областей и Москвы.

Врачу из Смоленской области объявлена благодарность президента "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

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Лайф рассказывал, что Путин уже награждал медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Орденов Пирогова были удостоены работники сферы здравоохранения из разных регионов — как врачи, так и медсёстры.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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