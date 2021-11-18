В Турции проверяют информацию о смерти в США оппозиционного проповедника Гюлена

Информация о смерти оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США проверяется, полиция пока не комментирует ситуацию, сообщил глава турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур.

До этого об отравлении оппозиционера сообщили турецкие СМИ. Однако организация Гюлена FETO (ФЕТО) опубликовала видео, на котором он молится. Журналисты назвали этот ролик сфабрикованным из старых фрагментов, сообщает Oopstop.

"Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это ещё не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация не сможет долго скрывать это", — написал Джопур на своей странице в "Твиттере".

Джопур обещал разобраться в кратчайшие сроки и оповестить об этом.

"Новость, которую я хотел бы больше всего озвучить во время моего пребывания в США, такая: "Главарь FETO Гюлен мёртв", — заключил Джопур.