Депутат Нилов приветствовал предложение повысить прожиточный минимум и МРОТ

Парламентарий отметил, что детали ещё предстоит обсудить. Также он считает необходимым поднять вопрос об индексации пенсий.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов приветствовал предложение президента России Владимира Путина поднять прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2022 году. Обсуждение надо продолжить с учётом новой методики, считает парламентарий.

"И комитет, рассматривая проект федерального бюджета и проект бюджета Пенсионного фонда, обратил внимание на то, что уровень прогнозной инфляции, исходя из которого верстался бюджет, был определён в 5,8%. Но, если взять новую методику определения МРОТ и прожиточного минимума, мы видим, что инфляция это увеличение просто съедает. То же самое касается и индексации пенсий", — отметил Нилов в беседе с RT.

Он также предложил продолжить обсуждение вопроса об индексации пенсий.