Депутат Нилов приветствовал предложение повысить прожиточный минимум и МРОТ
Парламентарий отметил, что детали ещё предстоит обсудить. Также он считает необходимым поднять вопрос об индексации пенсий.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов приветствовал предложение президента России Владимира Путина поднять прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в 2022 году. Обсуждение надо продолжить с учётом новой методики, считает парламентарий.
"И комитет, рассматривая проект федерального бюджета и проект бюджета Пенсионного фонда, обратил внимание на то, что уровень прогнозной инфляции, исходя из которого верстался бюджет, был определён в 5,8%. Но, если взять новую методику определения МРОТ и прожиточного минимума, мы видим, что инфляция это увеличение просто съедает. То же самое касается и индексации пенсий", — отметил Нилов в беседе с RT.
Он также предложил продолжить обсуждение вопроса об индексации пенсий.
Лайф сообщал, что Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей, а МРОТ увеличить на 8,6% — до 13 тысяч 890 рублей. Глава государства заметил, что сумма последнего должна вырасти соразмерно прожиточному минимуму. Путин внесёт поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ в Госдуму и попросил депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.
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