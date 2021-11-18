Рябков заявил, что Москву беспокоит отношение США к ядерному оружию

Россия обеспокоена тем, как меняется отношение Белого дома к роли ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия. Они понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся", — заявил дипломат в эфире Первого канала.