Рябков заявил, что Москву беспокоит отношение США к ядерному оружию
Дипломат отметил, что американцы понижают порог применения такого вооружения, готовятся к этому "доктринально и материально".
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / ЕРА
Россия обеспокоена тем, как меняется отношение Белого дома к роли ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия. Они понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся", — заявил дипломат в эфире Первого канала.
Ранее Лайф рассказывал, что газета Financial Times сообщила о призывах союзников к США не отказываться от возможности применения ядерного оружия первыми. По данным издания, такая позиция, в частности, у Великобритании, Германии, Франции, Японии и Австралии.
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