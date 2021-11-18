Диетолог Лушникова назвала способы сохранить фигуру на удалёнке

Переедание у людей, которые работают в дистанционном формате, возникает из-за отсутствия самодисциплины. И чтобы не думать постоянно о еде, следует заранее спланировать питание. Прежде всего необходимо рассчитать нужное количество калорий, которое будет поддерживать определённый вес, сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова в беседе с "Москвой 24".

"Можно начать вести дневник питания, записывая всё, что вы съели в течение дня. Это дисциплинирует. Заносите данные в блокнот или используйте специальные приложения, которые считают калорийность и определяют качественный состав рациона, включая белки, жиры, углеводы, сахар, клетчатку", — рассказала врач.

Она также отметила, что ощущение сытости на протяжении всего дня дадут три полноценных приёма пищи и один-два качественных перекуса. Кроме того, Лушникова рекомендует спланировать временные промежутки между этими процессами и в перерывах забыть о еде — лишь пить воду, чай или кофе без сахара.

Причём на завтрак нужно потреблять около 30% от общей суточной калорийности, на перекусы отвести 15%, на обед — 35%, на ужин — 20%. Диетолог советует заранее продумать недельное меню с помощью специальных приложений. К тому же стоит составлять списки продуктов и регулярно пополнять запасы. А в магазин не стоит ходить голодными — там надо придерживаться списка покупок. Также Лушникова советует иметь дома такие продукты, из которых можно приготовить блюда на скорую руку.

"Не нужно есть на рабочем месте. За монитором люди поглощают еду в огромных количествах, не понимая, когда наступает сытость. Делайте перерыв, превращая каждый приём пищи в некий ритуал. Попробуйте медитировать во время еды", — отметила диетолог, добавив, что во время приёма пищи следует тщательно пережёвывать каждый кусочек.

Лушникова рассказала, что на завтрак лучше всего потреблять белок (яйца, птица, мясо, рыба), сложные углеводы (любые цельные злаки, крупы, цельнозерновой хлеб), правильные жиры (авокадо, семена, орехи, нерафинированное растительное масло), свежие овощи и зелень, фрукты, ягоды и сухофрукты. Обед следует складывать из белков, сложных углеводов, овощей, зелени, фруктов, ягод и сухофруктов.

А ужин должен состоять из белков (предпочтительно рыбы или морепродуктов), а также некрахмалистых овощей (свежих или приготовленных) и зелени, заправленной любым нерафинированным растительным маслом. Во время перекуса нужно выбрать что-то из орехов, овощей, зелени, ягод, фруктов, сухофруктов, овощного смузи или авокадо.

Кроме того, не стоит забывать и про физическую нагрузку. Так, Лушникова советует 30–40-минутные прогулки быстрым шагом ежедневно. Важно помнить и о полноценном сне — лучше ложиться спать не позднее 11 вечера.