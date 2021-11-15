Диетолог назвала супы, от которых невозможно поправиться
По словам специалиста, всё зависит от того, что именно хозяйка положит в готовый мясной бульон.
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Чтобы в холодное и дождливое время года насладиться горячим супом и при этом не навредить фигуре, хозяйкам не стоит добавлять в блюдо картофель, свёклу, морковь, крупы и макаронные изделия, рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.
"Когда мы варим бульон из птицы, мяса или рыбы, то можем его сварить и выставить на ночь на балкон. А утром — снять весь жирочек, который образовался на поверхности, и у нас бульон получится в ноль калорий. Это диетический вариант, а дальше всё будет зависеть от того, что мы туда положим", — объяснила диетолог РИА ФАН.
Для того чтобы заменить в супе картошку, Белоусова советует хозяйкам использовать тыкву, а вместо морковки можно класть в конце варки кабачок. Диетолог призывает кулинаров не ограничивать себя и использовать для супов разные овощи, в том числе репу, болгарский перец и томаты. Также можно добавить сельдерей, укроп и петрушку. Зелень не только придаст блюду аромат, но и подарит организму клетчатку. Нутрициолог отметила, что для супа можно использовать свёклу и морковь, но их нужно класть в самом конце варки, чтобы они были "альденте". Если эти овощи переварить, то их гликемический индекс сильно увеличится, что негативно скажется на фигуре.
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