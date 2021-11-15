Назван напиток, от которого следует отказаться на завтрак при интервальном голодании

Британский телеведущий и доктор Майкл Мосли рассказал людям о пользе интервального голодания. Медик отметил, что оно помогает предотвратить развитие гипертонии и диабета второго типа, сообщает The Daily Express.

Суть данного метода заключается в ограничении времени приёма пищи. Медик привёл в пример свою ситуацию: в семь часов вечера он поужинал со своей семьёй, а потом не принимал пищу до девяти утра. В данный период времени ему разрешены только чёрный чай и вода. При этом обычно в фазу голодания разрешены лишь напитки — вода, чай и кофе.

В свою очередь, хронобиолог, клинический исследователь из Института Солка доктор Эмили Манукян в беседе с Мосли отметила, что во время интервального голодания утром точно нужно отказаться от молока. Кроме того, есть исследования, которые показывают, что в фазе голодания разрешены чай и кофе, однако споры о влиянии кофеина на регуляцию глюкозы не умолкают. Поэтому, с её точки зрения, рационально отказаться от всех напитков, кроме воды.

"Горячая или холодная — какая угодно, но вода. И не газированная, а обычная. Вне обеденного окна только её", — отметила Манукян.

Она посоветовала выбрать для приёма пищи окно в 8–10 часов. Лучше всего, если оно будет начинаться через час-два после пробуждения и заканчиваться за три-четыре часа до отхода ко сну. Однако стоит помнить, что у любых диет, подразумевающих ограничения в питании, есть противопоказания и начинать их стоит только после консультации с врачом.