В Ливерпуле задержали трёх подозреваемых в причастности к теракту после взрыва у больницы
При этом официально британские силовые структуры пока не квалифицировали инцидент как теракт.
Фото © ТАСС / PA Wire
Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании задержало трёх человек, подозреваемых в причастности к теракту возле больницы в Ливерпуле. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает PA.
Речь идёт о мужчинах в возрасте 29, 26 и 21 года. Они задержаны в рамках закона о противодействии терроризму. При этом официально британские силовые структуры пока не квалифицировали инцидент как теракт.
Напомним, 14 ноября возле женского госпиталя в Ливерпуле прогремел взрыв в автомобиле. Погиб один человек. Медучреждение после происшествия ввело временный запрет на посещение пациентов.
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