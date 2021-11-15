В Ливерпуле задержали трёх подозреваемых в причастности к теракту после взрыва у больницы

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании задержало трёх человек, подозреваемых в причастности к теракту возле больницы в Ливерпуле. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает PA.

Речь идёт о мужчинах в возрасте 29, 26 и 21 года. Они задержаны в рамках закона о противодействии терроризму. При этом официально британские силовые структуры пока не квалифицировали инцидент как теракт.