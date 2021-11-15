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В Ливерпуле задержали трёх подозреваемых в причастности к теракту после взрыва у больницы

При этом официально британские силовые структуры пока не квалифицировали инцидент как теракт.

14 ноября, 22:56

Фото © ТАСС / PA Wire

Контртеррористическое подразделение полиции Великобритании задержало трёх человек, подозреваемых в причастности к теракту возле больницы в Ливерпуле. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает PA.

Речь идёт о мужчинах в возрасте 29, 26 и 21 года. Они задержаны в рамках закона о противодействии терроризму. При этом официально британские силовые структуры пока не квалифицировали инцидент как теракт.

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Напомним, 14 ноября возле женского госпиталя в Ливерпуле прогремел взрыв в автомобиле. Погиб один человек. Медучреждение после происшествия ввело временный запрет на посещение пациентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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