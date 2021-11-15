Пострадавшую при взрыве на НЛМК в Липецке доставили в ожоговый центр

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Женщину, пострадавшую при взрыве в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), доставили в ожоговый центр. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пострадавшая доставлена в ожоговый центр, руководство предприятия оперативно получает информацию о её состоянии", — говорится в сообщении, опубликованном в группе НЛМК в соцсети "ВКонтакте".

По данным источника Лайфа, 55-летнюю женщину доставили в ожоговое отделение Липецкой городской больницы № 3. Предварительно, она находится в тяжёлом состоянии, но при этом в сознании.

Тем временем вслед за прокуратурой свою проверку по факту происшествия начал Следственный комитет. В ГУ МЧС по региону уточнили, что площадь разрушений после ЧП составила 250 кв. метров.

"По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены и кровли на общей площади около 250 кв. метров, технологический процесс предприятия не нарушен. По состоянию на 23:30 мск аварийно-спасательные работы завершены, восстановление объекта будет осуществляться силами собственника", — сказал журналистам старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренней службы Денис Корольков.