Пострадавшую при взрыве на НЛМК в Липецке доставили в ожоговый центр
Предварительно, она находится в тяжёлом состоянии, но при этом в сознании.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Женщину, пострадавшую при взрыве в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), доставили в ожоговый центр. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Пострадавшая доставлена в ожоговый центр, руководство предприятия оперативно получает информацию о её состоянии", — говорится в сообщении, опубликованном в группе НЛМК в соцсети "ВКонтакте".
По данным источника Лайфа, 55-летнюю женщину доставили в ожоговое отделение Липецкой городской больницы № 3. Предварительно, она находится в тяжёлом состоянии, но при этом в сознании.
Тем временем вслед за прокуратурой свою проверку по факту происшествия начал Следственный комитет. В ГУ МЧС по региону уточнили, что площадь разрушений после ЧП составила 250 кв. метров.
"По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены и кровли на общей площади около 250 кв. метров, технологический процесс предприятия не нарушен. По состоянию на 23:30 мск аварийно-спасательные работы завершены, восстановление объекта будет осуществляться силами собственника", — сказал журналистам старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренней службы Денис Корольков.
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Напомним, инцидент произошёл в цехе хранения угля. После хлопка пылевоздушной смеси загорелся конвейер. Пожар удалось потушить в течения 15 минут.
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