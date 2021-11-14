В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошёл взрыв

По его данным, всё случилось в цехе углепереработки, при этом открытого огня и возгорания не было. После взрыва произошло обрушение конструкции на площади примерно 500 метров. В результате инцидента пострадала одна женщина, предварительно, травмы у неё несерьёзные. Также из цеха вывели ещё одну женщину.