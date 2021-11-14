В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошёл взрыв
В результате инцидента пострадала одна женщина, предварительно, травмы у неё несерьёзные.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошёл взрыв. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, всё случилось в цехе углепереработки, при этом открытого огня и возгорания не было. После взрыва произошло обрушение конструкции на площади примерно 500 метров. В результате инцидента пострадала одна женщина, предварительно, травмы у неё несерьёзные. Также из цеха вывели ещё одну женщину.
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