На выборах в Болгарии пожилая женщина съела квитанцию о голосовании

В ходе выборов в Болгарии произошёл весьма необычный инцидент: женщина съела квитанцию, которая выдаётся для подтверждения машинного голосования. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По словам председателя избирательной комиссии в Софии Снежины Ангеловой, 74-летняя женщина воспользовалась устройством для машинного голосования, но после получения квитанции передумала и попросила дать ей возможность проголосовать повторно.

Однако женщина получила отказ, после чего она не захотела отдавать квитанцию членам избирательной комиссии, как того требует регламент. Вместо этого она съела документ. Подобный поступок никак не предусмотрен избирательным законодательством.

"Я обратилась в районную комиссию (РИК), поскольку уже 25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной ещё не происходило. В РИК мне ответили, что в списке квитанций её необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии", — рассказала Ангелова.

Добавим, что 14 ноября в Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента страны.