На Кубани пенсионер-инвалид построил личный "лифт", чтобы подниматься на третий этаж

Как рассказал Лайфу местный житель, пенсионера зовут Александр, ему под 70 лет и все соседи от него просто в восторге. Несмотря на то что мужчина прикован к инвалидной коляске, он сам водит машину, а также установил за окном своей квартиры солнечные батареи. Кроме того, пенсионер сконструировал подъёмник, лебёдкой которого управляет с пульта. Это помогает ему подняться на коляске в своё жильё через балкон.