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На Кубани пенсионер-инвалид построил личный "лифт", чтобы подниматься на третий этаж

Кроме того, мужчина также установил за окном своей квартиры солнечные батареи.

14 ноября, 18:33

Фото © LIFE

На Кубани пенсионер-инвалид своими руками смастерил "лифт", чтобы подниматься на третий этаж. Видео © LIFE

Дедушка-инвалид из города Тимашевска Краснодарского края смастерил своими руками личный "лифт", чтобы подниматься к себе в квартиру, которая находится на третьем этаже.

Как рассказал Лайфу местный житель, пенсионера зовут Александр, ему под 70 лет и все соседи от него просто в восторге. Несмотря на то что мужчина прикован к инвалидной коляске, он сам водит машину, а также установил за окном своей квартиры солнечные батареи. Кроме того, пенсионер сконструировал подъёмник, лебёдкой которого управляет с пульта. Это помогает ему подняться на коляске в своё жильё через балкон.

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"Вот это я понимаю сила воли. Вот это мужчина... Вот это молодец... Просто красавчик", — сказал мужчина, снявший на видео момент, как инвалид взбирается в свою квартиру.

Ранее Лайф сообщал, что в России упростили порядок получения услуг и средств реабилитации для инвалидов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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