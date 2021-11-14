"Было видно, что сборная России пыталась играть агрессивно, но мы с этим справились. Во втором тайме главной проблемой для нас стало поле, но мы старались дожать соперника. Мы всё-таки смогли забить гол, автогол. Вам везло до этого момента, а в конце повезло нам. Мы ничего не позволили сборной России, агрессивно прессинговали, из-за чего соперник терялся", — заявил Далич на послематчевой пресс-конференции.