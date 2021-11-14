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"В конце повезло нам": Главный тренер сборной Хорватии оценил победу над Россией в отборе ЧМ-2022

Напомним, благодаря этому результату "шашечные" сумели напрямую выйти на мундиаль.

14 ноября, 18:20

Фото © РФС

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил победу своих подопечных над командой России в решающем матче отбора ЧМ-2022.

"Было видно, что сборная России пыталась играть агрессивно, но мы с этим справились. Во втором тайме главной проблемой для нас стало поле, но мы старались дожать соперника. Мы всё-таки смогли забить гол, автогол. Вам везло до этого момента, а в конце повезло нам. Мы ничего не позволили сборной России, агрессивно прессинговали, из-за чего соперник терялся", — заявил Далич на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль. А вот хорваты, напротив, вышли на чемпионат мира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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