Президент РФС заявил, что Карпин может продолжить работу со сборной и после стыковых матчей

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин может остаться главным тренером сборной России и после стыковых матчей вне зависимости от их исхода. Об этом сообщает Sport24.

"Можно признать удовлетворительным выступление сборной на данном этапе. В ближайшее время подведём итоги, подведём итоги вместе. Обсудим будущее. Думаю, он продолжит работу со сборной не только в стыковых матчах", — заявил Дюков.

Напомним, выход в стыки позволил автоматически продлить контракт с Валерием Карпиным до весны следующего года. При этом изначально он был подписан до конца 2021 года.