Президент РФС заявил, что Карпин может продолжить работу со сборной и после стыковых матчей
Ранее стало известно, что выход в следующую стадию квалификации ЧМ-2022 гарантировал автоматическое продление контракта со специалистом.
Фото © РФС
Президент РФС Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин может остаться главным тренером сборной России и после стыковых матчей вне зависимости от их исхода. Об этом сообщает Sport24.
"Можно признать удовлетворительным выступление сборной на данном этапе. В ближайшее время подведём итоги, подведём итоги вместе. Обсудим будущее. Думаю, он продолжит работу со сборной не только в стыковых матчах", — заявил Дюков.
Напомним, выход в стыки позволил автоматически продлить контракт с Валерием Карпиным до весны следующего года. При этом изначально он был подписан до конца 2021 года.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.
Футбол. Интересное по теме
"Полностью моя вина": Карпин оценил поражение от Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022
сегодня в 17:11
"Не самое обидное поражение в карьере": Защитник сборной России Дивеев оценил игру против Хорватии
сегодня в 16:35
Не дотерпели: Сборная России проиграла Хорватии и не вышла на ЧМ по футболу
сегодня в 15:52
Комментариев: 0