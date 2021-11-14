НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Президент РФС заявил, что Карпин может продолжить работу со сборной и после стыковых матчей

Ранее стало известно, что выход в следующую стадию квалификации ЧМ-2022 гарантировал автоматическое продление контракта со специалистом.

14 ноября, 17:31

Фото © РФС

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Валерий Карпин может остаться главным тренером сборной России и после стыковых матчей вне зависимости от их исхода. Об этом сообщает Sport24.

"Можно признать удовлетворительным выступление сборной на данном этапе. В ближайшее время подведём итоги, подведём итоги вместе. Обсудим будущее. Думаю, он продолжит работу со сборной не только в стыковых матчах", — заявил Дюков.

Напомним, выход в стыки позволил автоматически продлить контракт с Валерием Карпиным до весны следующего года. При этом изначально он был подписан до конца 2021 года.

"Полностью моя вина": Карпин оценил поражение от Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022

"Полностью моя вина": Карпин оценил поражение от Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022

Ранее Лайф сообщал, что сборная России проиграла Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 и не смогла попасть на турнир напрямую. Команде Валерия Карпина предстоит принимать участие в стыковых матчах за право пробиться на мундиаль.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1