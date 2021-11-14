Главврач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили
Она заверила, что политик получает все назначенные медикаменты.
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проходит курс лечения в тюремной больнице и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Минюста республики со ссылкой на главного врача медучреждения Манану Элефтерову.
"Саакашвили проходит курс лечения в лечебном учреждении № 18 с 8 ноября текущего года. Он находится под пристальным медицинским наблюдением. Проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все назначенные медикаменты. Его жизни опасность не угрожает", — уточнила главврач.
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Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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