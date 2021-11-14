Главврач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили проходит курс лечения в тюремной больнице и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Минюста республики со ссылкой на главного врача медучреждения Манану Элефтерову.

"Саакашвили проходит курс лечения в лечебном учреждении № 18 с 8 ноября текущего года. Он находится под пристальным медицинским наблюдением. Проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все назначенные медикаменты. Его жизни опасность не угрожает", — уточнила главврач.