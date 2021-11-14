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Поклонская испугалась за своего ребёнка после публикации её адреса в Москве

Ранее депутат Рады адресовал экс-прокурору видеообращение, в котором пригрозил дипломату "гостями" из Киева.

14 ноября, 17:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1073674193106394&set=pb.100013914705715.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Поклонская</a></p>

Фото © Facebook / Наталья Поклонская

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала слова нардепа Рады Алексея Гончаренко, который пообещал, что к ней "приедут гости, упакуют и отправят в СИЗО". Экс-прокурор Крыма иронично заявила, что людям "следует брать с него пример", потому что он "по-настоящему любит Украину".

"Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою родину, тогда ведь и заживём по-другому", — написала она в телеграм-канале.

Поклонская также опровергла информацию о купленном жилье и рассказала о наличии ведомственной квартиры, полученной за 20 лет службы в прокуратуре. Дипломат при этом обеспокоена вопросом безопасности своей и ребёнка из-за публикаций в СМИ её точного адреса. Она отметила, что её злопыхателям, желающим совершить преступление в отношении неё, "грех не воспользоваться" обнародованными данными.

"Они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", — пояснила посол.

Поклонская ответила на угрозы Кулебы никогда не оставлять её в покое

Поклонская ответила на угрозы Кулебы никогда не оставлять её в покое

Ранее Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции из Кабо-Верде. По её словам, работа в прокуратуре всегда так или иначе была связана с угрозами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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