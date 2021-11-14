Поклонская испугалась за своего ребёнка после публикации её адреса в Москве

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала слова нардепа Рады Алексея Гончаренко, который пообещал, что к ней "приедут гости, упакуют и отправят в СИЗО". Экс-прокурор Крыма иронично заявила, что людям "следует брать с него пример", потому что он "по-настоящему любит Украину".

"Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою родину, тогда ведь и заживём по-другому", — написала она в телеграм-канале.

Поклонская также опровергла информацию о купленном жилье и рассказала о наличии ведомственной квартиры, полученной за 20 лет службы в прокуратуре. Дипломат при этом обеспокоена вопросом безопасности своей и ребёнка из-за публикаций в СМИ её точного адреса. Она отметила, что её злопыхателям, желающим совершить преступление в отношении неё, "грех не воспользоваться" обнародованными данными.

"Они обижены моей работой, потому что по совести всегда её выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооружённой банды и убийства", — пояснила посол.