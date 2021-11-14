Два человека погибли и почти 30 пострадали при землетрясении в Иране

Жертвами землетрясения на юге Ирана стали два человека, а число пострадавших увеличилось до 27. Об этом сообщает местное агентство Mehr со ссылкой на представителей властей.

Один из погибших скончался в результате падения столба линии электропередачи. Эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 60 километрах от города Бендер-Аббас в провинции Хормозган. В районах, пострадавших от подземных толчков, развёрнуты спасательные бригады, там наблюдаются отключения электричества и сбои в работе телекоммуникационных систем.