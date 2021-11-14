К белорусско-польской границе прибыло ещё около 200 беженцев

К белорусско-польской границе прибыла ещё одна группа беженцев. Видео © Telegram / SHOT

К белорусско-польской границе прибыла ещё одна группа беженцев из двухсот человек. Основной причиной их стремления в Европу стало желание лучшей жизни, сообщает SHOT.

"В Ираке нет жизни, нет работы, нет денег — нет ничего", — ответил один из беженцев на вопрос, почему он хочет попасть в Польшу.

По словам прибывших, такси от Минска до границы стоило около 40 долларов за одного человека. Сейчас на границе находится около четырёх тысяч беженцев. Белорусские военные продолжают раздавать им еду и воду, привезённую волонтёрами, и стараются не допускать беспорядков.

Также в импровизированном лагере уже установлены биотуалеты и мусорные контейнеры. Мигранты отмечают, что сейчас у них есть довольно много зимней одежды и других вещей, а также еды и напитков.

"Единственное, что нам нужно, чтобы открыли границу. Я был ранен на границе между Белоруссией и Литвой. Они сказали, что вы нам здесь не нужны, возвращайтесь в свою долбаную страну. Так и сказали", — поведал один из беженцев.