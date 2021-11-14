"Химия, операции, облучения": Названа причина смерти актёра из "Реальных пацанов" Игоря Бондаренко
По словам коллеги, артист был душой компании и "тёплым" человеком, который всегда находил какое-то весёлое слово для всех.
Фото © "Кино-Театр.ру"
Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко, запомнившийся многим по ролям в сериалах "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе", долгое время сражался с онкологическим заболеванием, но всё оказалось тщетно. Об этом рассказал художественный руководитель театра ФЭСТ (Факультет электроники и счётно-решающей техники) Игорь Шаповалов.
"Он очень тяжело заболел, был рак. Два года шла борьба за его восстановление, мы обращались в различные клиники. У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьёзное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло", — сказал он в беседе с Пятым каналом.
Шаповалов отметил, что Бондаренко был у истоков театра ФЭСТ. По его словам, талант коллеги высоко ценился в художественном коллективе. Его навыки худрук даже сравнил со способностями Евгения Леонова и Александра Калягина. По словам коллеги, Бондаренко был душой компании и "тёплым" человеком, который всегда находил какое-то весёлое слово для всех.
Ранее звезда фильма "Иваново детство" Валентина Малявина умерла в доме престарелых. У актрисы была богатая творческая биография и крайне несчастливая судьба. Она была замужем пять раз и приговорена к девяти годам по обвинению в убийстве третьего супруга.
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