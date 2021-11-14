Российский актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Бондаренко, запомнившийся многим по ролям в сериалах "Реальные пацаны" и "Счастливы вместе", долгое время сражался с онкологическим заболеванием, но всё оказалось тщетно. Об этом рассказал художественный руководитель театра ФЭСТ (Факультет электроники и счётно-решающей техники) Игорь Шаповалов.

"Он очень тяжело заболел, был рак. Два года шла борьба за его восстановление, мы обращались в различные клиники. У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьёзное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло", — сказал он в беседе с Пятым каналом.

Шаповалов отметил, что Бондаренко был у истоков театра ФЭСТ. По его словам, талант коллеги высоко ценился в художественном коллективе. Его навыки худрук даже сравнил со способностями Евгения Леонова и Александра Калягина. По словам коллеги, Бондаренко был душой компании и "тёплым" человеком, который всегда находил какое-то весёлое слово для всех.