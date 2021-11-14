Россиянин в одних трусах устроил "атаку" на машину с людьми и избил соседку

Жители Новочебоксарска сообщили о неадекватном соседе, который напугал всех жильцов среди ночи своими воплями. По словам очевидцев, почти голый мужчина бегал по улице и явно проявлял агрессию, сообщает новостной портал "Про город".

Как уточнили местные жители, в ночь на 14 ноября в доме 24 по улице Силикатной молодой мужчина начал кричать и биться в железную дверь, при этом он был босым и в одних трусах. Соседи испугались и, так как сами его успокаивать не рискнули, вызвали полицию и скорую.

"Он ударил одну из соседок с ноги в живот, за что и почему, неизвестно", — сообщил один из жильцов.

Затем дебошир выбежал на улицу, подбежал к автомобилю, залез на крышу авто, а после стал пробраться в салон. Владельцы машины, находившиеся внутри, попытались мужчину скрутить. К этому времени прибыли полицейские, однако долго не могли успокоить буйного — вплоть до того момента, пока не приехала скорая.

По словам соседей, на протяжении недели после 10 вечера из квартиры мужчины были слышны его крики и детей. В пресс-службе МВД случившееся подтвердили и уточнили, что мужчину передали медикам. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.