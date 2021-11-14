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ФБР признало рассылку фейковых писем со своей электронной почты

При этом в бюро отрицают кибервзлом. Утверждается, что уязвимость системы уже устранена.

14 ноября, 19:08

Фото © ТАСС / AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что с электронной почты ведомства рассылались фейковые письма. При этом кибервзлом в бюро отрицают.

"ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма", — говорится в твиттере бюро.

В ФБР пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура, используемая для связи с правоохранительными органами на уровне штатов и местном уровне. В бюро добавили, что никто не смог получить или взломать какие-либо личные данные из сетей ФБР. Утверждается, что уязвимость системы уже устранена.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с неё десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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