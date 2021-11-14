ФБР признало рассылку фейковых писем со своей электронной почты
При этом в бюро отрицают кибервзлом. Утверждается, что уязвимость системы уже устранена.
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что с электронной почты ведомства рассылались фейковые письма. При этом кибервзлом в бюро отрицают.
"ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма", — говорится в твиттере бюро.
В ФБР пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура, используемая для связи с правоохранительными органами на уровне штатов и местном уровне. В бюро добавили, что никто не смог получить или взломать какие-либо личные данные из сетей ФБР. Утверждается, что уязвимость системы уже устранена.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали с неё десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке.
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