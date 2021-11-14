ФБР признало рассылку фейковых писем со своей электронной почты

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало, что с электронной почты ведомства рассылались фейковые письма. При этом кибервзлом в бюро отрицают.

"ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма", — говорится в твиттере бюро.

В ФБР пояснили, что LEEP — это IT-инфраструктура, используемая для связи с правоохранительными органами на уровне штатов и местном уровне. В бюро добавили, что никто не смог получить или взломать какие-либо личные данные из сетей ФБР. Утверждается, что уязвимость системы уже устранена.