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"Не будьте сумасшедшими!": Британцы раскритиковали идею отправить спецназ на Украину "воевать" с Россией

По их мнению, после сокращений, под которые подпала королевская армия, она не сможет сражаться как следует.

14 ноября, 19:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Читатели британского издания The Mirror отреагировали на идею отправки солдат на Украину в случае вооружённого конфликта с Россией. По мнению некоторых англичан, в случае третьей мировой в принципе "спрятаться будет негде и всем придёт конец".

"Спросите себя: действительно ли мы хотим серьёзной войны с Россией? Мы хотим, чтобы наши парни умирали на Украине? Мы хотим, чтобы над Лондоном прогремел ядерный взрыв? Не будьте сумасшедшими!" предупредил один из пользователей.

Другой читатель отметил, что после сокращений, под которые подпала британская армия, она не сможет сражаться как следует и Россия "просто проглотит её целиком".

Англичане также отметили, что Борис Джонсон "не способен мобилизовать войска даже для того, чтобы отбросить беженцев" от Великобритании, а обсуждение гипотетической войны между Москвой и Киевом лишь "отвлекает внимание от политических скандалов" Лондона.

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Ранее Лайф писал, что британцев взбесили нападки Лондона на Москву из-за миграционного кризиса. Пользователи таблоида призвали правительство заняться собственными проблемами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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