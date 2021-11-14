Читатели британского издания The Mirror отреагировали на идею отправки солдат на Украину в случае вооружённого конфликта с Россией. По мнению некоторых англичан, в случае третьей мировой в принципе "спрятаться будет негде и всем придёт конец".

"Спросите себя: действительно ли мы хотим серьёзной войны с Россией? Мы хотим, чтобы наши парни умирали на Украине? Мы хотим, чтобы над Лондоном прогремел ядерный взрыв? Не будьте сумасшедшими!" — предупредил один из пользователей.

Другой читатель отметил, что после сокращений, под которые подпала британская армия, она не сможет сражаться как следует и Россия "просто проглотит её целиком".

Англичане также отметили, что Борис Джонсон "не способен мобилизовать войска даже для того, чтобы отбросить беженцев" от Великобритании, а обсуждение гипотетической войны между Москвой и Киевом лишь "отвлекает внимание от политических скандалов" Лондона.