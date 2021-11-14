Названа возможная причина взрыва в цехе НЛМК в Липецке

К взрыву в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), по предварительным данным, привело нарушение технологического процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.







"По предварительной информации, был нарушен технологический процесс, что и привело к взрыву", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на работе предприятия инцидент не сказался.

Тем временем в компании опровергли информацию о том, что люди могут находиться под завалами после взрыва на заводе. В ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что поисково-спасательные работы завершены. Также представитель компании рассказал, что пожар, последовавший после взрыва, удалось потушить за 15 минут.

"Четырнадцатого ноября в 21:30 (мск) на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь, состояние уточняется. Пострадала часть кровли цеха", — цитирует его РИА "Новости".