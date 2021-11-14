Два человека могут находиться под завалами после взрыва в цехе НЛМК
Пострадавшая женщина находится в шоковом состоянии, сообщили в областной администрации.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
После взрыва в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Два человека могут находиться под завалами", — говорится в сообщении.
В ГУ МЧС РФ подтвердили эту информацию, однако не уточнили количество людей.
Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва пострадала одна женщина, предварительно, травмы у неё несерьёзные, однако она находится в шоковом состоянии, сообщил представитель администрации региона.
"Пострадавшая одна. В шоковом [состоянии]", — цитирует его РИА "Новости".
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