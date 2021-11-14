Два человека могут находиться под завалами после взрыва в цехе НЛМК

После взрыва в цехе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) под завалами могут находиться два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Два человека могут находиться под завалами", — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС РФ подтвердили эту информацию, однако не уточнили количество людей.

Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва пострадала одна женщина, предварительно, травмы у неё несерьёзные, однако она находится в шоковом состоянии, сообщил представитель администрации региона.