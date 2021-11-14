Экс-спикер Рады Разумков не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины
Политик также отметил, что будет строить свою партию на двух составляющих — профессионализме и высоких моральных качествах.
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший спикер, а ныне депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о перспективе стать президентом Незалежной, заявил, что готовится к любым политическим вызовам, однако решение будет принимать народ. Об этом политик сообщил в эфире телеканала "Прямой".
"Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьёзно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю. Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. Могу ли я быть президентом — это будет ответ людей", — сказал Разумков, отвечая на вопрос о готовности стать президентом Украины.
Нардеп также рассказал о планах развивать собственное политическое движение. Разумков отметил, что будет строить свою партию на двух составляющих — профессионализме и высоких моральных качествах.
Ранее Разумков направил обращение новому спикеру Рады Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения "Разумная политика". В него вошло 25 депутатов, 19 из них — из правящей партии "Слуга народа". В данный момент во фракции "Слуги народа" числится 241 депутат, ещё два парламентария её пополнят по итогам недавних довыборов. Украинские политологи не исключают, что президентское большинство может развалиться, если сторонники Разумкова внутри фракции перестанут голосовать "по команде офиса президента". В итоге президент Украины Владимир Зеленский может потерять контроль над парламентом.
Напомним, о своей скорой отставке с поста председателя Верховной рады сам Разумков говорил ещё в конце сентября, сообщив, что депутаты парламента от фракции "Слуги народа" инициировали сбор подписей за его отстранение от должности. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука. 7 октября депутаты парламента проголосовали за отставку Разумкова.
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