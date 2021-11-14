Экс-спикер Рады Разумков не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины

Бывший спикер, а ныне депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о перспективе стать президентом Незалежной, заявил, что готовится к любым политическим вызовам, однако решение будет принимать народ. Об этом политик сообщил в эфире телеканала "Прямой".

"Я готовлюсь к любым вызовам, которые будут стоять передо мной. Я всегда серьёзно подходил к любому процессу, в котором принимаю участие, и к любым должностям, которые занимал и занимаю. Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. Могу ли я быть президентом — это будет ответ людей", — сказал Разумков, отвечая на вопрос о готовности стать президентом Украины.

Нардеп также рассказал о планах развивать собственное политическое движение. Разумков отметил, что будет строить свою партию на двух составляющих — профессионализме и высоких моральных качествах.