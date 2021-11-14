Действующий лидер Болгарии Румен Радев побеждает на выборах президента
По предварительным данным, политик набирает чуть более 50% голосов. Пока этого достаточно для победы в первом туре.
Румен Радев. Фото © ТАСС / EPA
Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 50,05% голосов избирателей на выборах главы государства и побеждает в первом туре. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведённых социологическим агентством Маркет Линкс и озвученных в эфире телеканала BTV.
Если по официальным итогам выборов Радеву всё же не удастся получить 50% + 1 голос, 21 ноября пройдёт второй тур, в котором его оппонентом станет Анастас Герджиков, который, по предварительным данным, набирает около 26,5% голосов.
Третье место на президентских выборах в Болгарии занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайъ. За него проголосовало примерно 9% граждан. Далее идут председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, которого поддержали около 4,6% избирателей, и лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали свои голоса чуть больше 3% жителей страны.
В президентских выборах приняло участие 38,4% от общего количества зарегистрированных избирателей, что заметно меньше явки на выборы главы государства в 2016 году, где проголосовало 54,6% избирателей. 14 ноября параллельно с выборами главы государства в Болгарии прошли третьи в этом году парламентские выборы.
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