Действующий лидер Болгарии Румен Радев побеждает на выборах президента

Действующий президент Болгарии Румен Радев получает 50,05% голосов избирателей на выборах главы государства и побеждает в первом туре. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведённых социологическим агентством Маркет Линкс и озвученных в эфире телеканала BTV.

Если по официальным итогам выборов Радеву всё же не удастся получить 50% + 1 голос, 21 ноября пройдёт второй тур, в котором его оппонентом станет Анастас Герджиков, который, по предварительным данным, набирает около 26,5% голосов.

Третье место на президентских выборах в Болгарии занимает глава Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайъ. За него проголосовало примерно 9% граждан. Далее идут председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, которого поддержали около 4,6% избирателей, и лидер националистической партии "Возрождение" Костадин Костадинов, за которого отдали свои голоса чуть больше 3% жителей страны.