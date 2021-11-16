Доктор из Британии нашла чудо-приправу, способную снизить уровень холестерина

Доктор Рут Фэйрчайлд из Великобритании выявила, что потребление цельнозерновой горчицы может повлиять на снижение уровня холестерина в крови. Результаты работы опубликованы на сайте университета Кардифф Метрополитан.

В эксперименте, который длился 12 недель, приняли участие люди в возрасте от 40 до 70 лет с избыточным весом или клиническим ожирением. Ежедневно перед сном они употребляли горчицу одного бренда с одинаковым составом. По результатам исследования, у 86% из 42 испытуемых существенно снизился уровень холестерина в крови. При этом у остальных положительной реакции на приправу не было.

Как заявила доктор Фэйрчайлд, у некоторых уровень холестерина упал на 10% процентов, до безопасного верхнего предела. Она отметила, что это схоже с результатами долгой низкокалорийной диеты.

Кроме того, стало известно, что горчица снижает уровень глюкозы в крови. Фэйрчайлд считает, что её диета будет полезна людям, у которых диагностирован преддиабет.