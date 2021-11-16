Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился деталями телефонного разговора, который провёл накануне с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщает БелТА. О беседе лидер республики поведал на совещании по обстановке на государственной границе.

В ходе разговора обсуждались проблемы, возникшие вокруг беженцев и обстановки на границе. Президент и и.о. канцлера договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить предложение Лукашенко по разрядке ситуации с членами Евросоюза. Затем должен состояться ещё один телефонный разговор между политиками.

"В связи с этим я внёс предложение в целом по развязке ситуации. Не буду его сейчас конкретизировать. Мы договорились с Меркель, что мы не будем пока об этом говорить конкретно. Она попросила время, паузу для того, чтобы обсудить это предложение с членами ЕС", — рассказал белорусский лидер.

Однако Лукашенко поделился темами, затронутыми во время разговора. Первым делом стороны обсудили ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии уточнил, что эскалация конфликта не интересует никого.

"Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тысяч вооружённых людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных там, на границе. Такого приказа Главнокомандующий Вооружёнными силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал", — уточнил Лукашенко.

Затем политики обсудили источники притока беженцев в Белоруссию. Александр Лукашенко отметил различия во взглядах с Брюсселем по этому вопросу. Как он указал, в ЕС считают, что Минск "зовёт" беженцев к себе, при этом не в курсе, что за осень обратно на родину было возвращено около пяти тысяч мигрантов.

"То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Те, кто законно приезжает в Беларусь, мы их здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона — в самолёт и обратно. Вот таких около пяти тысяч на сегодняшний день. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу", — заявил президент.

Третьей темой для обсуждения, поднятой во время разговора, стала проблема с лагерем беженцев. Лукашенко назвал её основной на сегодняшний день. Как он отметил, на пограничном переходе Брузги сконцентрировано свыше двух тысяч иностранцев.

"Вы знаете, что они разбили там лагерь, рядом, в 800 метрах от этого перехода, и постоянно находились в течение недели. Вчера они снялись с этого места, прошли 800 метров и заполнили пограничный переход Брузги. Это самая большая проблема. Проблема, как я сказал Меркель, состоит в том, что, если мы не спасём этих людей, мы будем биты: и Беларусь, а тем более ЕС, который не пропустил этих беженцев. Поэтому с этими людьми надо немедленно что-то решать", — заключил глава республики.