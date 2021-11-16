Немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2"

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток – 2" из-за вопросов организационно-правового характера. Об этом говорится в сообщении, которое распространил регулятор во вторник. Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки", отмечает немецкая сторона.

"В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом", — говорится в сообщении.