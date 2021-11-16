Немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2"
Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток – 2" из-за вопросов организационно-правового характера. Об этом говорится в сообщении, которое распространил регулятор во вторник. Процесс сертификации возобновится, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуге передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки", отмечает немецкая сторона.
"В результате проверки документов агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 может рассматриваться лишь в случае, если оператор имеет правовую форму в соответствии с германским правом", — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. При этом компании не будут иметь права вето. Тем не менее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что компания готова привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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