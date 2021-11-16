Более 150 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

В Дагестане более 150 тысяч человек остались без электроснабжения из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Минэнерго РФ в "Твиттере".

"В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", — говорится в посте.

В зоне риска оказались жители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского и Гумбетовского районов республики.

Как сообщали в филиале "Россети Северный Кавказ", в регионе бушуют дожди и сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. 11 ноября в Дагестане было объявлено штормовое предупреждение.