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Более 150 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за непогоды

В республике бушуют дожди и сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. 11 ноября в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

16 ноября, 09:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Дагестане более 150 тысяч человек остались без электроснабжения из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает Минэнерго РФ в "Твиттере".

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"В Дагестане почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дождь, сильный ветер). Ведутся восстановительные работы", — говорится в посте.

В зоне риска оказались жители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского и Гумбетовского районов республики.

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Как сообщали в филиале "Россети Северный Кавказ", в регионе бушуют дожди и сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. 11 ноября в Дагестане было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее москвичам пообещали 19-градусные морозы в конце ноября. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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