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В Москве выявили минимальное за полтора месяца суточное число заражений коронавирусом

Общее число выявленных случаев заболевания в столице достигло 1 901 557. Умирает 1,73% всех заразившихся.

16 ноября, 09:31

В Москве выявили 2606 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, это минимальная цифра с 28 сентября. Общее число выявленных случаев заражения в столице достигло 1 901 557. Число летальных исходов из-за коронавируса, по данным столичного оперштаба, возросло за сутки на 97 (против 93 днём ранее). Всего же в Москве число смертей, связанных с новой инфекцией, достигло 32 877. Умирает 1,73% всех заразившихся.

В России зафиксировали 1240 смертей из-за коронавируса за сутки

В России зафиксировали 1240 смертей из-за коронавируса за сутки

Ранее Лайф рассказывал, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Такая мера будет распространяться на тех, кто прошёл полный курс вакцинации в последние полгода, а также на переболевших. Кроме того, у них не должно быть симптомов коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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