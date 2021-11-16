В Москве выявили минимальное за полтора месяца суточное число заражений коронавирусом

В Москве выявили 2606 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, это минимальная цифра с 28 сентября. Общее число выявленных случаев заражения в столице достигло 1 901 557. Число летальных исходов из-за коронавируса, по данным столичного оперштаба, возросло за сутки на 97 (против 93 днём ранее). Всего же в Москве число смертей, связанных с новой инфекцией, достигло 32 877. Умирает 1,73% всех заразившихся.

Ранее Лайф рассказывал, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Такая мера будет распространяться на тех, кто прошёл полный курс вакцинации в последние полгода, а также на переболевших. Кроме того, у них не должно быть симптомов коронавируса.