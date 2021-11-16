В России зафиксировали 1240 смертей из-за коронавируса за сутки
Общее число смертей, связанных с новой инфекцией, в нашей стране достигло 257 837.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В России зафиксировали 1240 смертей из-за коронавируса за прошедшие сутки. Об этом во вторник сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Днём ранее от ковида умерло меньше людей — 1211. Общее число смертей, связанных с коронавирусом, в нашей стране достигло 257 837.
Условная летальность осталась на уровне 2,82%, следует из данных оперштаба. Окончательные цифры можно будет определить только после завершения эпидемии.
Напомним, что в России продлили действие санитарно-эпидемиологических правил по ковиду до 2024 года. Согласно тексту исходного постановления, речь в том числе идёт о разъяснении необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
А ранее Лайф рассказывал, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Такая мера будет распространяться на тех, кто прошёл полный курс вакцинации в последние полгода, а также на переболевших. Кроме того, у них не должно быть симптомов коронавируса.
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