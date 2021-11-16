Депутат Тумусов не увидел необходимости в появлении фото на сертификатах о вакцинации

Дополнять сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции фотографиями нет необходимости. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

"QR-кодов достаточно, они же оригинальные и только для данного человека", — приводит RT его слова.

Вместе с тем Тумусов назвал избыточной мерой размещение фотографий, биометрии и прочих данных владельца сертификата.