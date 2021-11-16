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Депутат Тумусов не увидел необходимости в появлении фото на сертификатах о вакцинации

QR-кодов будет достаточно, уверен парламентарий, поскольку они оригинальны только для конкретного гражданина.

16 ноября, 09:12

Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Дополнять сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции фотографиями нет необходимости. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

"QR-кодов достаточно, они же оригинальные и только для данного человека", — приводит RT его слова.

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Вместе с тем Тумусов назвал избыточной мерой размещение фотографий, биометрии и прочих данных владельца сертификата.

Ранее Лайф сообщал, что в Минцифры РФ обсуждали идею дополнить сертификаты о вакцинации от коронавируса фотографиями. Ожидается, что нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта и это сократит количество очередей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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