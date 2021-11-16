В сертификаты о вакцинации от ковида могут добавить фотографии

В Минцифры РФ обсуждали идею дополнить сертификаты о вакцинации от коронавируса фотографиями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Отмечается, что в дискуссии участвовали представители Минздрава. По словам чиновника, нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта и это сократит количество очередей. Не исключено, что фото в сертификате будет тем, которое добавлено на "Госуслуги". Также есть вариант, что к документу будет прилагаться снимок из Единой биометрической системы (ЕБС).