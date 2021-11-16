В сертификаты о вакцинации от ковида могут добавить фотографии
Отмечается, что нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта и это сократит количество очередей.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В Минцифры РФ обсуждали идею дополнить сертификаты о вакцинации от коронавируса фотографиями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.
Отмечается, что в дискуссии участвовали представители Минздрава. По словам чиновника, нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта и это сократит количество очередей. Не исключено, что фото в сертификате будет тем, которое добавлено на "Госуслуги". Также есть вариант, что к документу будет прилагаться снимок из Единой биометрической системы (ЕБС).
"Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придётся носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах: проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ", — прокомментировал инициативу гендиректор "ТМТ-консалтинга" Константин Анкилов.
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