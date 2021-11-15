Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о вакцинации от ковида

Российский Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о прививках от коронавируса, противопоказаниях или перенесённой болезни. Соответствующий приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведённых профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции CoViD-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации", согласно приложению № 1 к настоящему приказу", — говорится в тексте документа, подписанного главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Справка выдаётся сразу после вакцинации по устному запросу. В ней отражаются данные о введении всех компонентов вакцины. Кроме того, сертификат формируется автоматически через "Госуслуги" на русском и английском языках не позднее трёх дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации против коронавируса или о перенесённой болезни.