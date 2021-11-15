Экс-сотрудница частного дома престарелых в Мытищах рассказала, что её бывшие коллеги издеваются над постояльцами пансионата — бьют, связывают и не кормят их. Женщина говорит, что смогла проработать там только месяц и неделю, после чего сбежала. Она предоставила видео в качестве доказательства телеканалу "360".

На одном из предоставленных бывшей сотрудницей роликов одна из жительниц дома престарелых жалуется на то, что сотрудники на всех постоянно кричат. Бабушка также называет имя работницы дома престарелых, которая её била.

Постоялицы дома престарелых в Мытищах рассказали об издевательствах над ними. Видео © Telegram / "360"

"Ира меня била. Она сильная, как мужик. Как схватит! Как бросит! Я внимания не обращаю. А чего жаловаться? Мне некому", — говорит старушка.

Другая постоялица, которую привязали к больничной койке, увидев Анну, спросила, что ещё с ней будут делать, и добавила: "Лучше бы убили сразу". В частном пансионате утверждают, что бывшая сотрудница выдумала историю про зверства и наговаривает на руководство из мести. Однако там не пояснили, почему ей во лжи потакают постояльцы. В инциденте далее будет разбираться мытищинская городская прокуратура, которая уже начала проверку.