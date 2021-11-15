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Автор видео с издевательствами над малышом в курганском детдоме едва не покончил с собой

Юноша снимал ролик "ради смеха" и поделился им с подругой, а она выложила его в Сеть.

15 ноября, 14:18
<p>Скриншот видео © VK / "<a href="https://vk.com/real_kgn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Реальный Курган</a>"</p>

Скриншот видео © VK / "Реальный Курган"

Друг жителя Курганской области, который снимал на телефон издевательства над малышами в местном детдоме, рассказал Лайфу, что автор видео чуть не покончил с собой, когда узнал, что ролик стал распространяться в соцсетях.

"Когда я об этом узнал, я сразу решил с ним поговорить. Ситуация была в том, что он это снимал всё в шутку, скинул в "Вотсапе" своей подруге, а она уже слила в Сеть. После того как начался скандал, он хотел свести счёты с жизнью", — рассказал собеседник Лайфа.

По его словам, в ту же ночь автора видео увезли сотрудники и закрыли в ИВС для несовершеннолетних. Приятель нарушителя заявил, что считает его поведение неправильным, и удивился, что его друг "себе такое позволил", так как все маленькие детдомовцы его называли папой.

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Ранее Лайф писал, что в Сеть попало видео, как подростки ради смеха избивают малыша в детдоме в Курганской области. После появления видео жители села Кипель Юргамышского района заявили, что прокуратура и полиция должны обратить внимание на нарушения и "беспредел" в учреждении, на которые жалуются курганцы. Кадрами жестокого обращения с ребёнком уже заинтересовались следственные органы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Антон Громов
Антон Громов

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