Автор видео с издевательствами над малышом в курганском детдоме едва не покончил с собой

Друг жителя Курганской области, который снимал на телефон издевательства над малышами в местном детдоме, рассказал Лайфу, что автор видео чуть не покончил с собой, когда узнал, что ролик стал распространяться в соцсетях.

"Когда я об этом узнал, я сразу решил с ним поговорить. Ситуация была в том, что он это снимал всё в шутку, скинул в "Вотсапе" своей подруге, а она уже слила в Сеть. После того как начался скандал, он хотел свести счёты с жизнью", — рассказал собеседник Лайфа.

По его словам, в ту же ночь автора видео увезли сотрудники и закрыли в ИВС для несовершеннолетних. Приятель нарушителя заявил, что считает его поведение неправильным, и удивился, что его друг "себе такое позволил", так как все маленькие детдомовцы его называли папой.