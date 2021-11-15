Подростки ради смеха избили малыша в детдоме в Курганской области. Видео © VK / "Реальный Курган"

В Кипельском детском доме в Курганской области двое подростков сняли на видео, как они издеваются над малышом и бьют его. Молодые люди решили поделиться этими кадрами со знакомыми, чтобы посмеяться, но видео стало распространяться дальше и вскоре заинтересовало полицию.

На кадрах, опубликованных в сообществе "Реальный Курган" в соцсети "ВКонтакте", видно, как один из старших воспитанников детдома просит малыша встать, обещая дать апельсинку. Но затем он бьёт ребёнка по щеке и в живот, смеясь над тем, как тот падает. Проделав это несколько раз, парень всё-таки "награждает" малыша кожурой от фрукта. На другом видео подросток предлагает ребёнку покурить и выдыхает дым прямо ему в рот. Причём всё это происходит в здании детского дома. Кадры жестокого обращения с ребёнком привлекли внимание следственных органов.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение о том, что в Кипельском детском доме, расположенном в Юргамышском районе Курганской области, имеются факты жестокого обращения с малолетними детьми со стороны воспитанников старшего возраста. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организована и проводится доследственная проверка", — говорится на официальном сайте Следственного управления СК РФ по области.