Под Нижним Новгородом автоледи переехала пенсионерку и протащила её по асфальту. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

В городе Балахне Нижегородской области женщина на внедорожнике сбила бабушку, проехалась по ней и протащила по асфальту на несколько метров. Пенсионерка в тяжёлом состоянии. Видео с ДТП опубликовал телеграм-канал "Нижний № 1".

На кадрах видно, что сперва Chevrolet Niva останавливается на перекрёстке. В этот момент 74-летняя женщина начала переходить дорогу. Однако, когда она была прямо перед автомобилем, тот тронулся с места и снёс пенсионерку с ног. Не поняв, что произошло, автоледи остановилась, но затем попыталась миновать "препятствие", добавив газу. В результате машина переехала пострадавшую и протащила ещё на несколько метров. Осознав, что произошло, женщина резко затормозила и бросилась к пенсионерке.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пожилую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё открытые переломы стопы, голени и носа, а также закрытый перелом предплечья. Пострадавшей уже провели две операции. Она находится в сознании, но в сильнейшем шоке. Дальнейшая судьба автоледи пока не известна.