Президент Литвы озвучил новый маршрут, которым мигранты добираются в Белоруссию

Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву. Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", — утверждает литовский президент.