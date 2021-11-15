Президент Литвы озвучил новый маршрут, которым мигранты добираются в Белоруссию
По словам главы государства, есть данные, доказывающие, что количество путешествий беженцев по такому пути возросло.
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Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву. Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", — утверждает литовский президент.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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