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Президент Литвы озвучил новый маршрут, которым мигранты добираются в Белоруссию

По словам главы государства, есть данные, доказывающие, что количество путешествий беженцев по такому пути возросло.

15 ноября, 14:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции президентов стран Балтии.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых, мигранты приезжают через Москву. Есть доказательства возросшей активности путешествий мигрантов через Москву", — утверждает литовский президент.

Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе

Мигранты решились на штурм: Хроника обострения на белорусско-польской границе

Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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