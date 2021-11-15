Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будут обсуждаться до 14 декабря

Законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте направлены в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счётную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счётную палату, Совет Федерации", — написал он в своём телеграм-канале.