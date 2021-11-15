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Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будут обсуждаться до 14 декабря

Свою позицию предстоит высказать регионам, Общественной палате, Счётной палате и Совету Федерации.

15 ноября, 13:54

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

Законопроекты о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и на транспорте направлены в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счётную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счётную палату, Совет Федерации",  написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что на днях правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. Предполагается, что эта система будет действовать до июня 2022 года.

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Ранее депутат Госдумы Игорь Кастюкевич объяснил, почему введение QR-кодов на транспорте выгодно для россиян. Он отметил, что мало кому понравится провести отдых лёжа с коронавирусом только потому, что кто-то рядом сидел в самолёте и кашлял.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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