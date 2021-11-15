В Кремле назвали преждевременными вопросы о применении законов о QR-кодах
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании кодов в общественных местах и на транспорте.
Фото © Агентство "Москва" / Авилов Александр
В Кремле пока не берутся комментировать тонкости работы законопроектов о QR-кодах после их принятия, поскольку работа над документами в кабмине только началась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Законопроекты — проект правительства, поэтому детали нужно все спрашивать там", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, как будет внедряться применение QR-кодов в регионах РФ.
Песков напомнил, что работа в парламенте по этим законопроектам "только начинается", поэтому журналисты с вопросами об их применении "чуть-чуть забегают вперёд".
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Комментариев: 0