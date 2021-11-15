В Кремле назвали преждевременными вопросы о применении законов о QR-кодах

В Кремле пока не берутся комментировать тонкости работы законопроектов о QR-кодах после их принятия, поскольку работа над документами в кабмине только началась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Законопроекты — проект правительства, поэтому детали нужно все спрашивать там", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, как будет внедряться применение QR-кодов в регионах РФ.