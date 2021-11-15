В Кремле заявили, что в регионах оперативно компенсируют нехватку вакцин от ковида

В некоторых регионах России из-за повышенного спроса вакцины от коронавируса не хватает, однако дефицит восполняется в течение нескольких дней, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в Петербурге установили суточный рекорд по вакцинации от коронавируса. Новый рекорд больше предыдущего почти на три тысячи инъекций. Среди привившихся за последние сутки 5432 человека старше 60 лет.