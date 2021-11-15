В Кремле заявили, что в регионах оперативно компенсируют нехватку вакцин от ковида
Пресс-секретарь президента России отметил, что все необходимые виды препаратов привозятся в течение нескольких дней.
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В некоторых регионах России из-за повышенного спроса вакцины от коронавируса не хватает, однако дефицит восполняется в течение нескольких дней, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это всё оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в Петербурге установили суточный рекорд по вакцинации от коронавируса. Новый рекорд больше предыдущего почти на три тысячи инъекций. Среди привившихся за последние сутки 5432 человека старше 60 лет.
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