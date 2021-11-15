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В Кремле заявили, что в регионах оперативно компенсируют нехватку вакцин от ковида

Пресс-секретарь президента России отметил, что все необходимые виды препаратов привозятся в течение нескольких дней.

15 ноября, 09:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В некоторых регионах России из-за повышенного спроса вакцины от коронавируса не хватает, однако дефицит восполняется в течение нескольких дней, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это всё оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится", подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее в Петербурге установили суточный рекорд по вакцинации от коронавируса. Новый рекорд больше предыдущего почти на три тысячи инъекций. Среди привившихся за последние сутки 5432 человека старше 60 лет.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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