Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве
По его словам, это хороший тренд, ведь вместе с этим стало меньше госпитализированных.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней её показатель опустился на 23%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", — сказал он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации можно достигнуть за несколько недель. Он подчеркнул, что в сегодняшней ситуации людей надо побудить к принятию верного решения.
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