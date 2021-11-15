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Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве

По его словам, это хороший тренд, ведь вместе с этим стало меньше госпитализированных.

15 ноября, 09:12
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней её показатель опустился на 23%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", — сказал он.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нужного уровня вакцинации можно достигнуть за несколько недель. Он подчеркнул, что в сегодняшней ситуации людей надо побудить к принятию верного решения.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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