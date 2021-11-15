Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве

Снижение заболеваемости коронавирусом в Москве фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней её показатель опустился на 23%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", — сказал он.